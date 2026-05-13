Domotek Reggio Calabria, il cuore di Vandir Dal Pozzo: “I ragazzi vogliono la promozione a tutti i costi”

L’atto finale è scritto. Si gioca tutto in Gara 3, domenica alle ore 19 al PalaCalafiore. La Domotek Reggio Calabria e Belluno Volley si sfidano per un solo, grande obiettivo: la promozione in A2. Dopo la sconfitta in Gara 2 in trasferta, in casa amaranto si respira aria di resa dei conti. Sergio Vandir Dal Pozzo, assistant coach della Domotek alla corte di mister Antonio Polimeni, parla con il cuore e la schiena dritta.

La stagione si decide in un match, tra le mura amiche.

L’assistant coach non si nasconde. Gara 2 è stata una partita dai due volti, e il rammarico è tanto.

Il messaggio di Dal Pozzo è un appello accorato ai tifosi. Il PalaCalafiore dovrà essere un fortino. “Tante persone dicevano: ‘Quella Gara 5 di spareggio promozione contro la Conad Reggio Emilia fosse stata a casa nostra sarebbe stato tutto pieno. Anche la prima gara di finale contro Belluno era pieno. Quindi aspetto tutto il pubblico reggino. Venite, veramente, perché vale la pena”. L’assistant coach promette battaglia e chiede calore: “Possiamo fare una bellissima prestazione, una bellissima gara. E so che i ragazzi vogliono vincere a tutti i costi”.