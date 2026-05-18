Domotek Reggio Calabria, il capolavoro è servito: promozione in A2 e Triplete

Il capolavoro è servito.

Il “triplete” è servito.

La Domotek Reggio Calabria scrive la storia del volley reggino, regionale e nazionale.

Dopo la Coppa Italia Del Monte e la Supercoppa è arrivato il momento tanto atteso: contro un grande avversario ed a cospetto dei settemila del PalaCalafiore, record assoluto stagionale, gli amaranto di Mister Polimeni completano il sogno.

Emozioni a raffica ed una festa che sta continuando per le strade di Reggio Calabria.

Una gara perfetta, contro un grande avversario, gestita con cura, microvantaggio ed allunghi perentori quando serviva.

Andrea Innocenzi Mvp. Davide Saitta regala momenti di grande volley, lo seguono a ruota il libero De Santis (clamoroso un suo salvataggio), Lazzaretto, Presta, Zappoli ed un indomito Capitano Laganà.

La vera forza, però, è stata il gruppo: un gruppo con la G maiuscola che non si è mai scomposto, rialzandosi con cura e trascinando la città di Reggio Calabria da numeri minimi ed una passione sopita per il volley, lontano in ambito maschile da tanti anni a questi livelli ad una gagliarda e dirompente esplosione di felicità, aggregazione e vittorie su vittorie.

DOMOTEK REGGIO CALABRIA-BELLUNO VOLLEY 3-0

PARZIALI: 25-22, 25-19, 25-23.

DOMOTEK REGGIO CALABRIA: Zappoli 14, Presta 7, Saitta 3, Innocenzi 13, Laganà 14, Lazzaretto 4; De Santis (L), Spinello, Rigirozzo, Lopetrone (L), Motta, Ciaramita, Parrini. Allenatore: Polimeni.

BELLUNO VOLLEY: Marsili 1, Giannotti 11, Corrado 9, Berger 10, Mozzato 8, Basso 3; Hoffer (L), Pozzebon, Cengia, Loglisci 1. N.e. Marini da Costa, Bortoletto, Michielon, Tosatto (L). Allenatore: Mastrangelo.

ARBITRI: Marco Pagliazzini di Roma e Mariano Gasparro di Agropoli.

NOTE. Durata set: 33’, 28’, 30’; totale: 1h31’. Reggio Calabria: battute sbagliate 16, vincenti 2, muri 11. Belluno: battute sbagliate 16, vincentu 2, muri 10.