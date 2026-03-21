Domotek Reggio Calabria: finalmente è Finale. Alle 20:30 inizia la serie

Finalmente è finale.

Oggi, in trasferta, alle 20.30, in diretta sul canale YouTube di LegaVolley inizia la serie della finale tra le regine della Serie A3 Credem.

Da un lato, la schiacciasassi del girone Bianco, la Conad Reggio Emilia, dall’altro l’emergente Domotek Volley Reggio Calabria, team che, battendo in finale, in quel di Belluno, gli emiliani, ha già vinto il primo titolo stagionale, la Coppa Italia Del Monte.

Per conquistare lA2 occorre vincere tre partite su cinque.

Domenica prossima, il 29 marzo alle 18, infatti, si giocherà gara due, nel giorno di Pasqua alle 17,invece, nuovamente al PalaBigi si giocherà la terza sfida.

Eventuale gara 4, 7 giorni dopo ancora al PalaCalafiore con, eventuale gara cinque, il mercoledì successivo a Reggio Emilia per lasciare spazio alla Supercoppa che andrà in scena, ancora una volta al PalaBigi, dove si affronterannno ancra le due compagini.

Chi perderà la serie di finale non verrà eliminata, ma ripartirà la propria corsa playoff accedendo alla griglia post-season dalla semifinale.

La Conad ha dominato il proprio girone con una sola partita persa ed otto punti di vantaggio sulla seconda.

Reggio Calabria ha esaltato il proprio pubblico strappando all’ultima giornata la leadership, mantenuta per larga parte del girone prima di giocarsi una bella volata contro la rivelazione la Bcc Tecbus Castellana Grotte.

Il palleggiatore Santambrogio è la mente del fortissimo team di Mister Zagni.

Rocco Barone da Palmi e Sighinolfi sono due centrali da urlo, Mianv e Chevalier l’artiglieria pronta a colpire.

Dall’altra parte, il tecnico Polimeni ha dimostrato di saper valorizzare alla grande il proprio roster, dal palleggiatore, già campione di Francia, Davide Saitta, Mvp delle Final Four di Coppa Italia, l’orgoglioso capitano Laganà opposto, Lazzaretto e Zappoli, il super De Santis nel ruolo di libero, Presta ed il resto del gruppo.

In finale, contro gli emiliani, ad esempio, gli inserimenti di Rigirozzo e Mancinelli sono stati decisivi.

Arbitrano David Kronak e Andrea De Nard.

Qui il link della diretta: https://www.youtube.com/live/EtVEuiN5Vf4?si=OBylsLKLijPFUFLc