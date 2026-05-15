Domotek Reggio Calabria, domenica alle 19 si decide la stagione: le previsioni di Innocenzi

Si avvicina l’atto decisivo del campionato, e la tensione è già palpabile tra le mura del PalaCalafiore. Domenica alle 19, la Domotek Volley Reggio Calabria scenderà in campo per la finalissima contro Belluno, e a presentare la sfida ci ha pensato il centrale Andrea Innocenzi, alla vigilia del match che vale una stagione intera: “Mi aspetto una sfida molto, molto difficile, molto combattuta – ha spiegato Innocenzi – Belluno ha dato prova di essere una squadra molto forte, molto completa. Non che ci fosse bisogno di questa ulteriore prova, ma hanno dato un’ulteriore conferma della loro forza. Prevedo una partita in cui bisognerà lottare punto su punto, ogni singolo punto sarà una battaglia”.

La lunga stagione si fa sentire, ma Innocenzi non cerca alibi: “Bisogna lavorare e riposare nel modo giusto: lavorare, riposare, lavorare. Domenica saremo pronti”.

L’entusiasmo a Reggio Calabria è alle stelle, e il centrale non può che confermarlo: “Mi aspetto veramente tanta, tanta, tanta gente. Sarebbe fantastico il soldout. So che è difficile, ma ci credo”.

Innocenzi, abituato ad altre piazze, si è lasciato conquistare dal calore reggino: “In carriera non avevo mai ricevuto tutto questo amore, anche perché è la prima volta che sono al Sud. Questo calore non me l’aspettavo veramente. Voglio ringraziare tutti, di cuore.”

Domenica, ore 19. Tutto esaurito o quasi. Il PalaCalafiore trema.