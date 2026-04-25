Domotek Reggio Calabria dirompente nell’andata della semifinale playoff

Una forza dirompente.
Domotek Volley Reggio Calabrua in trasferta con una potenza agonistica travolgente.
Saitta eletto Mvp, una squadra attenta alle insidie, trascinata da un Laganà immenso e da un pubblico da trasferta trascinante.
Antonio Polimeni non sbaglia una scelta.
Tanti e decisivi i palloni al centro con Presta e Innocenzi al top.
Ritorno della semifinale il Primo maggio alle 20 al PalaCalafiore.
Chi vincerà questa serie affronterà la vincente di ErmGroup San Giustino-Belluno Volley (3-2 nella prima sfida).
Negrini CTE-Acqui Terme -Domotek Volley Reggio Calabria 0-3
(21-25, 28-30, 16-25)
Negrini CTE Acqui Terme: Volpara, Argenta 18, Garrone, Bellanova 2, Dotta, Guastamacchia 2, Carrera, Botto 11, Petras 14, Assalino, Esposito 2, Carpita, Trombin, Sarasino 1. Allenatore Serafini, Assistente Vinciguerra
Reggio Calabria: De Santis, Spinello, Guarienti Zappoli 3, Presta 9, Lopetrone, Saitta 3, Motta 1, Innocenzi, Ciaramita, Laganà 16, Lazzaretto 15, Rigirozzo, Parrini. Allenatore Polimeni, Assistente Vandir Dal Pozzo.
Arbitri Andrea De Nard e Luca Cecconato.