Domotek Reggio Calabria, D’Ascoli chiarisce: “Il mio gesto di esultanza per Mancinelli”

Il professor Francesco D’Ascoli, fisioterapista della Domotek Volley Reggio Calabria, ha sciolto un nodo relativo ad un episodio curioso verificatosi durante l’ultima diretta nazionale sul canale YouTube di LegaVolley.

Francesco, lei gesticolava. Con chi ce l’aveva? «Volevo fare un gesto in onore di Matteo Mancinelli, che purtroppo ha avuto un brutto infortunio. Ho fatto una “M”, un due, quindi poteva sembrare “mai 3-2 in casa loro”. Non volevo fosse frainteso: era un gesto solo per Matteo».

Un episodio che rivela l’attenzione del gruppo verso chi è in difficoltà, ma anche la consapevolezza di come un semplice segno possa trasformarsi in un fraintendimento sui social.

A proposito di volti noti, D’Ascoli si lascia andare a un ricordo. Antonio Polimeni, suo amico, è partito con determinazione verso questa avventura. Avrebbe mai immaginato tutto questo? «L’altra volta pensavo: noi siamo partiti da Bisignano – racconta – e ora ci siamo ritrovati ad andare tre, quattro volte a Reggio Emilia, a Belluno, palcoscenici importanti. È stata una bella sensazione. Ma io conosco Antonio, so di cosa è capace. Se ti dovessi dire “non me l’aspettavo”, direi una bugia».

Che aria si respirava in panchina nei frangenti difficili? «Io rischio di rimetterci le penne – confessa ridendo – perché dobbiamo complicarci sempre le cose. Ma nelle difficoltà saltiamo fuori. È importante questo atteggiamento, affrontare le difficoltà sempre a viso aperto. È stata una grande prova di tutti i ragazzi, del mister Polimeni. Non li nominerei tutti, ma davvero tutti bravissimi». E sulla temuta “bestia nera” Acqui Terme? «Non ci pensiamo. Se giochiamo come sappiamo giocare, nessuno ci fa paura».