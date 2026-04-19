Domotek Reggio Calabria da sogno: conquistata la Supercoppa, è il secondo trofeo stagionale

Secondo trofeo stagionale conquistato.

La favola sportiva amaranto continua, più scintillante che mai.

Grinta, atteggiamento positivo, desiderio insopprimibile di dedicare tutto al proprio compagno Matteo Mancinelli, sfortunato dopo lo sto patito domenica scorsa in avvio del match promozione.

La grinta adatta per affrontare al meglio la semifinale playoff contro Acqui Terme che avrà inizio il 25 aprile in Piemonte.

Si riapre la bacheca: Reggio Calabria è ancora una volta campione.

Dopo la Coppa Italia di Serie A3, gli amaranto si superano e vincono anche la Del Monte Supercoppa di categoria.

Un orgoglio infinito per la società reggina e per tutti i tifosi che, anche nella domenica sportiva reggiana, non hanno fatto mancare il proprio tifo sfrenato macinando chilometri.

Adesso, per completare il “triplete”, Antonio Polimeni ed i suoi, vogliono anche il salto di categoria, ma, i segnali, con un Laganà da Mvp, un Lazzaretto stratosferico ed un gruppo che segue a ruota, sono più che rassicuranti.

La cronaca.

Parte forte la Conad con Mian.

Segue Rocco Barone con un ottima alzata di Rocco Barone.

Il primo punto Domotek lo sigla Lazzaretto.

Barone porta la Conad sul 3-1.

Reggio Calabria la impatta con un super muro di Saitta.

Tanto equilibrio: Mian rimanda in vantaggio la Conad (6-5).

La sfida continua così con ottimi feedback da Zappoli, Presta e Saitta.

Ministrappo Conad con Mian sugli scudi.

Doppia battuta vincente di Chevalier (21-17). Si riporta sotto la Domotek (21-20). Set point conquistato dalla Conad grazie all’attacco di Mian (24-22). Dopo una serie di difese, il punto va agli amaranto, il set arriva ai vantaggi (24-24). Il primo parziale si chiude in favore dei reggiani con il muro di capitan Barone (26-24).

La sindrome del PalaBigi impensierisce la Domotek, ma non sarà così.

Secondo set che vede la formazione amaranto di mister Polimeni partire meglio (2-4). Reggio Emilia pareggia subito i conti con due buoni attacchi (6-6). Controbreak Domotek che si porta sul +3 (6-9). Primo tempo vincente di Sighinolfi grazie al quale la Conad prova a rifarsi sotto (8-12). Attacco potentissimo di Chevalier, con la Domotek comunque che difende tanti palloni (10-15). Attacco incredibile di Mian da seconda linea che scatena il pubblico del Bigi, -3 Conad (15-18). Monster block di Mian (19-22). Lungolinea punto di Mazzon (20-23). Set point per gli amaranto (20-24). Errore al servizio della Conad, il secondo parziale va alla Domotek (21-25).

Il terzo set inizia con il punteggio in equilibrio (3-3). Attacca forte Mian (6-7). Attacco punto dal centro per Sighinolfi (9-11). Mian, lasciato senza muro, schianta la palla sulla metà campo avversaria (10-13). Primo tempo positivo di Presta (11-17). Diagonale punto di Mian (14-18). Sempre Mian trova il punto vincente (18-22). Set point Domotek (18-24). Monster block al centro di Barone (20-24). Il terzo parziale si chiude in favore di Reggio Calabria (20-25).

Quarto set che inizia con i padroni di casa in vantaggio (4-2). Saitta, di seconda intenzione, sigla il punto (5-8). Monster block di Barone (7-9). Seconda linea vincente di Mian (10-12). Errore in attacco di Lazzaretto (12-14). Scaltriti trova il mani out vincente (14-16). Lazzaretto trova l’attacco vincente (16-19). I reggiani si riportano sotto (18-19). Palla out di Laganà, la Conad ritrova la parità (20-20). Diagonale punto di Scaltriti (22-22). Match point Domotek (22-24). Ace di Mian, annullato il match point (24-24). Ennesima palla a Mian che chiude il punto (26-26). Diagonale stretta di Chevalier (29-29). Set point ora per la Coand (30-29). Chiude il quarto set l’attacco di un Mian stellare, la Supercoppa si deciderà al tie-break (31-29).

Il quinto set vede gli ospiti partire in vantaggio (2-3). Punto Conad con Scaltriti (4-5). Zappoli cerca e trova il mani out (5-7). Parallela vincente di Chevalier (6-8). Attacco di Lazzaretto, gli amaranto allungano di 4 punti (6-10). Ace di Chevalier (8-10). Laganà da seconda linea sigla il punto (8-12). Match point Domotek (9-14). Il set e l’incontro si chiudono in favore della Domotek Reggio Calabria che vince così la Del Monte® Supercoppa Serie A3 (10-15).

Conad Reggio Emilia-Domotek Reggio Calabria 2-3

(26-24, 21-25, 20-25, 31-29, 10-15)

Reggio Emilia: Bertoni, Signorini, Chevalier 14, Marini, Scaltriti 4, Barone 10, Mian 40, Alberghini, Catellani, Sighinolfi 10, Sanguanini, Zecca, Mazzon 6, Sant’Ambrogio 2. Allenatore Zagni.

Domotek Volley: De Santis, Mancinelli, Spinello, Guarienti Zappoli 9, Presta, Lopetrone, Saitta 5, Motta,Innocenzi 9, Ciaramita, Laganà 25, Lazzaretto 26, Rigirozzo, Parrini. Allenatore Polimeni, Assistente Vandir Dal Pozzo.

Arbitri Marco Pazzaglini e Marco Prenpruner.