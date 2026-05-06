Domotek Reggio Calabria: biglietti esauriti per gara 1 della finale promozione in A2

Ci siamo.

Stasera la Domotek Volley Reggio Calabria gioca gara 1 della serie di finale per accedere alla Serie A2.

La società amaranto ha voluto fortemente che la partita si disputasse a Reggio Calabria.

Alle 20.30 si apriranno le porte del PalaBenvenuti (Botteghelle).

Biglietti esauriti in un nonnulla.

Sold out immediato.

Tantissimi tifosi reggini dovranno rimanere fuori e guardare la diretta a cura di Lega Volley (sul canale YouTube visione gratuita con telecronaca di Giovanni Mafrici) a causa dell’indisponibilità del PalaCalafiore,

Questa è la seconda possibilità per la Domotek di accedere in A2.

La prima è sfumata in gara 5 contro la Conad Reggio Emilia, battuta in Coppa Italia Del Monte ed in Supercoppa.

In questo caso, sono tante le differenze.

Innanzitutto la sfida è programmata al meglio delle due sfide vinte su tre.

Reggio Calabria, avrà, inoltre, il fattore campo a favore.

Gara 2 è in programma a Belluno il 10 maggio alle 18.

L’eventuale gara 3 è fissata per il 17 maggio nuovamente al PalaCalafiore.

Le due squadre si sono già affrontate nella semifinale, giocata in casa dei veneti, della Del Monte Coppa Italia il 7 marzo scorso.

Belluno Volley vinse il primo set, prima del riscatto amaranto con una prova mostruosa di Enrico Lazzaretto a forza 34 ed il punto decisivo di Andrea Innocenzi.

Al team veneto non bastarono i 23 punti di Giannotti, i 18 di Berger, i 17 di Corrado ed i 12 di Mozzato.

Reggio ha vinto il proprio girone ed ha due trofei in bacheca. Belluno ha un roster molto fisico e talentuoso.

Arbitrano Massimo Ancona e Marco Colucci.