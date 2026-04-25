Domotek Reggio Calabria, alle 19 inizia la serie di semifinale playoff

Dopo il trionfo in Del Monte Super Coppa che dà seguito alla sfida di spareggio ed alla conquista della Del Monte Coppa Italia di Serie A3, la Domotek Volley Reggio Calabria ritorna in scena.

Inizia la semifinale playoff.

Gli amaranto di mister Polimeni, allenatore fresco di conferimento della massima onorificenza della città di Reggio Calabria, il San Giorgio D’Oro, sono giunti a Valenza.

Per accedere in A2, i reggini dovranno battere la coriacea Negrini CTE Acqui Terme e superarsi, in un’eventuale finale contro la vincente della serie tra ErmGroup San Giustino e Belluno Volley, team, quest’ultimo già battuto dalla Domotek nella semifinale di Coppa Italia Del Monte.

Gara uno si gioca in trasferta.

Sfida al meglio delle due gare con Golden Set.

Sotto rete alle ore 19 presso il Palasport di Valenza,, in provincia di Alessandria.

Le coordinate di gara due, non sono ancora confermate: al momento si dovrebbe giocare il Primo maggio alle 20.30 al PalaCalafiore di Reggio Calabria.

La formula non è al meglio delle due sfide su tre, ma si adotterà la formula del Golden Set. In caso di parità del computo generale dei set tra le due squadre, sarà necessario un set supplementare a 15 punti.

Nella passata stagione, la CTE Negrini di Acqui Terme riuscì ad eliminare gli amaranto, proprio dalla semifinale playoff.

Michal Petras, è la stella.

Di spessore Botto, il centrale Esposito ed il dirompente Argenta, sotto la guida di Mister Serafini.

Capitan Laganà e soci arrivano con il morale alto dopo il secondo trionfo nazionale ottenuto al PalaBigi di Reggio Emilia, ma, consapevoli delle grandi insidie a cospetto di una squadra che, dopo una stagione regolare sottotono ha strabiliato tutti, battendo prima la quotatissima Gioia del Colle e successivamente la forte Castellana Grotte, ovvero la seconda classificata del girone degli amaranto.

Arbitrano Andrea De Nard e Luca Cecconato.