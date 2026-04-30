Domotek Reggio Calabria alla vigilia della semifinale playoff: Lopetrone descrive il clima elettrico

Venerdì 1 maggio, alle 20, il PalaCalafiore si prepara a vivere una notte da semifinale playoff a caccia di un posto in Serie A2: la Domotek Volley Reggio Calabria sfiderà in casa l’Acqui Terme. E il clima, a dir poco elettrico, trova la sua voce più autentica in quella di Massimiliano Lopetrone, libero del team amaranto.

Le sue parole ripercorrono il tempo: dall’inizio di questa avventura, tra difficoltà e trionfi, fino alla vigilia della battaglia più importante.

Lopetrone parte da lontano, perché l’uomo c’era quando tutto era solo un sogno: “Questa escalation io l’ho vissuta dal primo giorno. E due trofei sono già in bacheca. Facendo un resoconto generale, a scriverla così bella probabilmente non sarebbe uscita, ma si può scrivere ancora meglio”.

Poi, un attimo di pausa, e l’onestà di chi ha sudato ogni punto: “Infortuni esclusi, sia il primo anno, sia lo scorso e anche quest’anno. Però diciamo che, se avessimo potuto mettere una firma su questa stagione, l’avremmo messa sicuramente”.

L’avversario è ostico. Lopetrone non lo nasconde, ma nemmeno si nasconde: “La Negrini CTE Acqui Terme ha individualità veramente forti. Petras, Botta hanno la fama che li precede, così come Argenta. Però credo che noi siamo stati più bravi e più organizzati di loro”. A Reggio, quest’anno, si è costruito qualcosa di diverso.

E qui entra in scena il popolo del PalaCalafiore. Antonio Polimeni, il mister, lo ripete spesso: Lopetrone c’era quando sugli spalti si contavano 60 anime. Oggi la musica è cambiata. “Quanta gente ti aspetta al 1° maggio? Spero almeno 6.000. “6.000 e qualcosina. Va benissimo”.

Ma la gioia maggiore è vedere il tifo seguire la squadra anche lontano dalle mura amiche: “Il pubblico che ci segue anche in trasferta è fantastico. Ovunque siamo andati c’era sempre qualcuno.

A Reggio Emilia si sentiva più il nostro tifo di quello di casa. A Valenza abbiamo sentito Reggio Calabria vicina. Questo fa capire il movimento che si è creato”.

Il copione di questa semifinale ha un retrogusto amaro da cancellare: “Vogliamo riscattare l’eliminazione dell’anno scorso contro la stessa squadra”.

C’è curiosità per l’altra semifinale tra Belluno Volley e EurGroup San Giustino? “Una sbirciatina si dà, conosciamo bene il valore delle due squadre. Però abbiamo un fascicolo da chiudere. Giochiamo in casa e non dobbiamo deludere nessuno. Sarebbe bellissimo chiuderla con una vittoria, fare la festa per tutto il movimento che si sta creando”.