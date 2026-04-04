Domotek Reggio Calabria al crocevia: domenica gara 3 dello spareggio promozione in A2

La settimana più importante della stagione per la Domotek Volley Reggio Calabria si tinge dei colori della Pasqua. Gara 3 dello spareggio di finale per la A2 si avvicina e il clima è già rovente, nonostante l’atmosfera festiva. La sfida contro la Conad Volley Tricolore Reggio Emilia, in programma proprio nel giorno di Pasqua con un orario inedito (le 17:00), sarà un crocevia decisivo per il destino della formazione reggina.

A parlare è uno dei leader carismatici della squadra, lo schiacciatore Enrico Lazzaretto. Reduce da un record personale, l’ennesimo, Lazzaretto ha sciolto ogni dubbio e lanciato un messaggio chiaro ai tifosi.

L’azzardo del calendario ha fatto storcere il naso a molti, ma Lazzaretto conferma: non è un pesce d’aprile: “Giochiamo alle 17, lontano dalle nostre famiglie. Tante di esse, però, saranno con noi, pronte a sostenerci. Quindi aspetto tutti al palazzetto di Reggio Emilia”.

Sull’intensità della partita, Lazzaretto non ha dubbi: sarà durissima, molto simile a Gara 1: “Difficile mantenere il livello di gioco che abbiamo espresso domenica scorsa nel secondo match, perché effettivamente abbiamo giocato molto bene. Il palazzetto è diverso, non è il nostro. È casa loro, quindi il fattore campo influirà. Noi, però, conteremo di spingere al massimo”.

In campo sta giocando con grande sagacia e intelligenza, aiutando i compagni e colpendo nei momenti più difficili.

Beniamino del PalaCalafiore, Lazzaretto è a Reggio da due anni, ma sembra vestire questa maglia da una vita. E il suo appello ai tifosi è diretto e appassionato: “Dico sempre alla gente di venire al palazzetto – conclude – sono il nostro settimo uomo in campo. La spinta del pubblico si è vista e si è sentita domenica scorsa”.

Infine, un’analisi sul momento psicologico della squadra. In una serie che si fa sempre più lunga, la mente conta quanto le gambe: “La psicologia è importantissima – ammette Lazzaretto – Giochiamo 3, 4, 5 partite sempre con la stessa squadra. Iniziamo a conoscerci, sappiamo i punti deboli e quelli forti dell’avversario. Sarà difficile contrastarli, ma dobbiamo far vedere anche i nostri punti forti, che non sono pochi.”

Il conto alla rovescia è iniziato. Pasqua, ore 17:00.