Domotek Reggio Calabria a un passo dalla promozione in A2

Ad un passo dalla promozione.

lLa Domotek Volley Reggio Calabria ha un cuore enorme e limita gli schemi efficaci del Belluno Volley.

E’ 3-1 nella partita e 1-0 nella serie che porterà una sola squadra a salire in A2.

La gara, a causa dell’indisponibilità del PalaCalafiore, è stata giocata nello storico impianto del PalaBenvenuti in località Botteghelle.

Quasi 1500 anime festanti che hanno creato uno scenario da sogno, un’atmosfera revival anni 80 e un tifo sfrenato

A conti fatti, questa potrebbe essere l’ultima degli amaranto in città, anche perché Laganà e soci vogliono chiuderla a Belluno.

Il team allenato da Mister Mastrangelo, invece, proverà a pareggiare i conti nella gara programmata alle 18 di domenica in terra veneta.

L’eventuale gara 3 nella serie, è programmata per domenica 17 al PalaCalafiore di Reggio Calabria ma, gli amaranto di Mister Polimeni sono solo a caccia di vittorie e proveranno ad evitare il ritorno sul terreno amico.

Partita monumentale per Lazzaretto, decisivo quando conta.

Minuti importanti in campo per il rientrante Innocenzi, che si è alternato con Rigirozzo. Minuti di buon livello per Spinello. Apprezzabili, come sempre i contributi forniti da Saitta,De Santis, Zappoli, Presta e l’indomito Laganà.

Domotek Volley Reggio Calabria-Belluno Volley 3-1 (26-24, 22-25, 25-22, 25-20

Domotek Volley Reggio Calabria: De Santis, Spinello, Guarienti Zappoli 10, Presta 7, Lopetrone, Saitta 1, Motta, Innocenzi 1, Ciaramita, Laganà 25, Lazzaretto 24, Rigirozzo 4, Parrini. All. Polimeni, Ass. Vandir Dal Pozzo.

Belluno Volley: Marini da Costa, Mozzato 7, Marsili 3, Hoffer, Pozzebon, Giannotti 18, Bortoletto, Basso 6, Michielon, Corrado 17, Cengia, Berger, Tosatto, Loglisci 15. All. Mastrangelo Ass. Vanni

Arbitri Massimo Ancona e Marco Colucci.