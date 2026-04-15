Domotek Reggio Calabria a Reggio Emilia per Gara 5: in palio la Serie A2

La Domotek Reggio Calabria dei record vuole sognare ancora e chiama a raccolta il proprio nutrito gruppo di tifosi in trasferta, tutti i residenti al Nord.



Di fronte per la gara decisiva dello spareggio promozione in A2 la Conad Reggio Emilia. Finora ha prevalso il fattore campo.

3-1 e 3-0 per la Conad al Palabigi.

3-0 secco in gara 2 e gara 4 per gli amaranto al PalaCalafiore.

Entrambe le squadre, regine dei rispettivi gironi, non possono sbagliare.



Sfida a scacchi tra due coach, Polimeni e Zagni. Squadre che si conoscono a menadito.

Sfida di nervi, tecnica ed emozioni.

Chi perderà non verrà eliminato, ma riprenderà il Playoff dalla semifinale contro la peggiore (come classifica della stagione regolare) delle qualificate, ovvero l’avversaria degli amaranto nella passata stagione sempre in semifinale playoff, il team piemontese di Aqui Terme che, a sorpresa, ha eliminato Castellana Grotte.

Conad Reggio Emilia e Domotek Volley giocheranno ancora una volta domenica 19 aprile per contedrsi la Supercoppa di categoria, anche in questo caso al PalaBigi alle 17.

Stasera, inizio alle 20:30, il match sarà arbitrato da Roberto Russo e Antonio Giovanni Marigliano.

Classica diretta, gratuita, sul canale YouTube di Legavolley.