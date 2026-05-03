Domotek Reggio Calabri in finale, Martino spegne le polemiche: “Pensiamo solo al campo”

Dopo la vittoria convincente contro una grande avversaria come la Negrini CTE Acqui Terme, il Direttore Generale della Domotek Volley Reggio Calabria, Marco Tullio Martino, commenta la gara senza nascondere l’amarezza per l’indisponibilità del PalaCalafiore in occasione della finale.

«E’ stata la partita che tutti si aspettavano, tutti volevano – esordisce Martino – C’era un pubblico bellissimo nonostante fosse il Primo maggio. I lavoratori della pallavolo, i lavoratori amaranto, si sono dimostrati ancora una volta fantastici. Oggi abbiamo visto tutti gli effettivi in campo, è stato veramente bellissimo contro una grande avversaria che l’anno scorso aveva vinto contro la Domotek».

Il DG spende parole di elogio per i suoi ragazzi: «E tutto questo grazie ai ragazzi. Li ho abbracciati uno a uno, li ringrazio ancora uno a uno perché ci hanno regalato una grandissima serata di spettacolo, di sport, con una vittoriameritata, molto convincente anche dal punto di vista della prestazione. Siamo veramente felici di aver conquistato questa finale insieme al nostro pubblico, insieme alla nostra gente».

Ora l’ostacolo Belluno Volley: «Mi aspetto una serie molto combattuta – ammette Martino – contro una squadra che abbiamo potuto già apprezzare in semifinale di Coppa Italia Del Monte. Sappiamo che ha un roster competitivo, molto attrezzato. Ma io sono sicuro che i nostri ragazzi non si vogliono accontentare e faranno di tutto per portare a casa questa finale da dedicare al nostro pubblico, alla nostra città».

E sul clima intorno alla squadra: «Abbiamo ospitato un’azienda internazionale, la Named Sport, che ha potuto vedere con i propri occhi quanto entusiasmo, quanto affetto, quanta gioia ci sia nel pubblico di questa meravigliosa città. Grazie ancora a tutto il nostro pubblico e grazie a questi ragazzi che si meritano di vivere un palcoscenico così importante come una finale nazionale. Ormai tutta la città sta sognando».

Il nodo più spinoso resta l’indisponibilità del PalaCalafiore per gara 1, che si giocherà mercoledì sera alle ore 20.30 al PalaBenvenuti (il vecchio Botteghelle). Martino non nasconde il dispiacere: «Abbiamo ricevuto la notizia dell’indisponibilità del palazzetto come una doccia fredda. Sappiamo tutti quanto sia la nostra casa, la nostra forza. Purtroppo non ci possiamo contare per la partita più importante della nostra storia, gara 1 di una finale per andare in A2. Credo che si commenti da solo quello che abbiamo dovuto subire».

Poi la scelta di voltare pagina: «Da società, da grande gruppo, credo che dobbiamo dare un esempio a tutti di come si debba subito voltare pagina e pensare al campo. Lascio ad altri i commenti per questa decisione che ci ha sorpreso, ci ha spiazzato, ci ha danneggiato. Capite bene cosa significhi non giocare davanti al nostro pubblico numeroso una finale di gara 1. Però saremo al “Botteghelle” sempre carichi di entusiasmo, guardando avanti e dando l’esempio a tutta la nostra città. Chiedo alla città di stare ancora accanto a questi ragazzi, a questa società che vuole raggiungere il traguardo senza se e senza ma. Lasciatemi ringraziare Luigi Di Bernardo e tutto quello che gira intorno al mondo “Botteghelle” – conclude Martino – perché abbiamo avuto la possibilità di organizzare comunque una finale, non era scontato, non era facile. Un grazie a chi renderà possibile la disputa di una partita così bella, così importante, in un tempio storico del basket, un tempio dello sport di Reggio. Abbiamo lasciato il Botteghelle con le gesta della Viola, eravamo tutti lì a battere i piedi in quel palazzetto memorabile che abbiamo reso una bolgia. Con un po’ di amarcord e con grande entusiasmo vogliamo continuare la storia del Botteghelle. Speriamo porti bene».