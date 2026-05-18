Domotek promossa in A2, Minasi (Lega): “Traguardo che riporta Reggio nello sport che conta”

«L’apoteosi al PalaCalafiore, davanti a oltre 6.000 spettatori entusiasti, consacra una realtà straordinaria: la Domotek Volley è ufficialmente in Serie A2! Un traguardo storico, quasi miracoloso, se pensiamo che questa società è nata solo pochi anni fa e ha saputo scalare tutte le categorie minori con una programmazione impeccabile, passione e fame di vittoria».

Lo dichiara in una nota la Senatrice della Lega, Tilde Minasi, celebrando la promozione della squadra di pallavolo reggina.

«Voglio rivolgere i miei più vivi e sentiti complimenti alla dirigenza, a tutto lo staff tecnico e, ovviamente, ai meravigliosi atleti che hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo. Non è un caso se il club nasce nelle viscere di Reggio Calabria: è reggino il capitano, che ha siglato il punto decisivo per la promozione; è reggino l’allenatore, è interamente reggina la dirigenza e anche la proprietà. Reggio Calabria rivendica oggi, con immenso orgoglio, il proprio ruolo nello sport che conta. Questa vittoria dimostra che quando ci sono competenza, serietà e amore per il territorio, nessun obiettivo è precluso».

La Senatrice rivolge poi un pensiero alle altre società sportive storiche di Reggio e alla stessa città: «L’auspicio e il mio augurio più grande — dice — è che il trionfo della Domotek sia solo il primo di una serie di successi per la nostra Reggio. Sono infatti certa che l’energia di questa promozione spingerà anche i ragazzi della Viola Basket a raggiungere lo stesso identico, meritato traguardo.

Sono contenta, peraltro, che questa ventata di entusiasmo arrivi in concomitanza con un momento cruciale per il futuro di Reggio Calabria: le elezioni comunali che, tra una settimana, riporteranno finalmente il centrodestra alla guida della città. Politica e sport, quando camminano insieme sui binari della trasparenza e della valorizzazione del territorio, sono i motori principali per risollevare la città dalle secche in cui è stata costretta negli ultimi anni».

E non manca un ultimo riferimento anche al mondo del calcio reggino: «Una rinascita — conclude Minasi — che non può e non deve escludere il calcio. Non possiamo dimenticare le ferite inferte alla nostra identità sportiva: la Reggina, asset fondamentale non solo sportivo ma anche economico e sociale, è stata purtroppo portata dall’amministrazione di Falcomatà e Brunetti al punto più basso della sua storia gloriosa. Con il cambio di passo che la città si appresta a vivere, l’augurio è che anche la squadra amaranto possa finalmente tornare ad avere una guida seria, dignitosa e all’altezza del blasone e dei sogni dei tifosi reggini.

Oggi festeggiamo la Domotek, domani una Reggio Calabria che torna a vincere in ogni campo!»