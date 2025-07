Domotek e marketing: Gianluca Romeo al Volley Mercato tra progetti e partnership

Un’occasione per confrontarsi con il mondo del volley italiano e rafforzare la presenza della Domotek Volley nel panorama nazionale. Anche Gianluca Romeo, direttore marketing della società amaranto, ha rappresentato il club al Volley Mercato di Bologna, evento organizzato dalla Lega Pallavolo che riunisce i principali club italiani di Superlega, A2 ed A3.

“È un momento importante per confrontarci con il volley nazionale, anche con realtà più strutturate dalla quali possiamo trarre ispirazione – ha affermato Romeo.. Per me è la prima esperienza a livello federale e devo dire che è estremamente positiva. Stiamo scoprendo un mondo ricco di stimoli.”

Tra incontri con i club di Superlega e Serie A2, il direttore marketing della Domotek ha colto l’occasione per consolidare relazioni e raccogliere spunti utili per la crescita della società reggina. “Riceviamo molti feedback positivi sul nostro progetto. È gratificante vedere come la Domotek stia guadagnando credibilità a livello nazionale”.

Uno dei focus principali è l’ampliamento del network di partnership. “Stiamo lavorando molto bene – spiega Romeo – Le aziende che già collaborano con noi hanno rinnovato la fiducia e stiamo coinvolgendo nuove realtà. Il nostro obiettivo è creare veri partner, non semplici sponsor, condividendo una visione di crescita comune”.

Sul fronte squadra, pur senza entrare nel dettaglio, Romeo non nasconde l’ottimismo: “C’è grande attesa per questa nuova stagione. Il roster si sta componendo in maniera molto interessante grazie al lavoro della società. Non vediamo l’ora di confermare le sensazioni positive che stiamo vivendo in queste settimane”.

Con una dirigenza dinamica, partnership in crescita e una squadra in costruzione, la Domotek Volley guarda al futuro con grande entusiasmo.