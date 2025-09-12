Domenica sera sul Lungomare Falcomatà presentazione della Redel Viola

Presentazione della Redel Viola alla città di Reggio, sul Lungomare Falcomatà, nell’ambito del Festival Scirubetta, che si svolgerà  tra il 13 e il 16 settembre.

Alle 21,30 del 15 settembre i giocatori neroarancio insieme agli staff tecnico e sanitario si presenteranno ai tifosi.

Scirubetta, dall’arabo sherbet, bevanda fresca, è

…“un’antica preparazione calabrese che si otteneva raccogliendo neve fresca, poi aromatizzata con miele di fichi, mosto cotto e, con il passare del tempo, anche con agrumi, frutta, caffè o cioccolato. Una ricetta semplice, geniale e rinfrescante, che racconta un legame profondo con la natura e la tradizione”.

Da questa tradizione, con il nome Scirubetta, nasce il primo gelato e il Festival che lo celebra, si terrà nella splendida cornice del Lungomare Falcomatà.

Un grande villaggio artigianale nel cuore della città e con la presenza di più di 30 maestri gelatieri che libereranno  la propria maestria e creatività creando con passione e talento gelati per tutti i  gusti.

L’iniziativa, patrocinata da Città Metropolitana, è organizzata da Conpait nella persona del maestro Antonio Musolino, presidente dell’associazione nazionale.

L’evento sarà curato dalla Radio e Tv Ufficiale – Radio e Video Touring  104.

