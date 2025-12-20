Domenica per la Domotek sfida d’alta classifica in Puglia

Ultima dell’anno e ultima del girone di andata della stagione regolare per la Domotek Volley Reggio Calabria.



Gli amaranto di Mister Polimeni sono attesi domenica 21 dicembre al Palazzetto dello Sport di Tricase per affrontare l’Aurispa DFV Lecce.

Sfida d’alta classifica.

I pugliesi sono quarti in classifica con 14 punti.

I reggini secondi, con 19 punti.

La Domotek ha già raggiunto la qualificazione alla Coppa Italia di categoria, traguardo che si va a sommare al medesimo raggiunto l’anno scorso.

Matematicamente secondi, capitan Laganà e compagni attendono di capire quale sarà l’avversaria di Coppa e questa sfida sarà cruciale per capirlo.

Il dato certo, che gli sportivi amaranto devono già conoscere, è che il quarto di finale si giocherà in gara secca, a caccia di un posto nelle Final Four, in data 10 gennaio 2026 al PalaCalafiore.

Tornando alla sfida di domani, lo schiacciatore argentino classe 1993 Zornetta ed il veterano Tiziano Mazzone sono i punti di forza dell’Aurispa DFV Lecce.

C’è anche un ex: nel roster dei pugliesi gioca Edoardo Murabito, giovane centrale che ha fatto bene nel primo anno della Domotek in serie A.

Amaranto acciaccati dopo la bella vittoria al tie-break contro la quotata Gioia del Colle, ma pronti a fare bene anche lontano da casa anche se non sarà facile.

Arbitrano Eustachio Papapietro e Matteo Mannarino. Classica diretta sul canale Youtube nazionale di Legavolley.it.