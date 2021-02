Domenica la nuova edizione di “Mare d’Inverno”, a Marinella di Catona, organizzata dalla sezione reggina di Fare Verde

Domenica 7 febbraio si terrà la pulizia della spiaggia nell’ambito della manifestazione “Il mare d’inverno”, evento giunto alla XXX edizione, con il Patrocinio della Commissione UE – Rappresentanza per l’Italia, il Ministero dell’Ambiente ed il Comando Generale della Guardia Costiera.



Questa edizione, iniziata il 31 gennaio con una conferenza di apertura, durante la quale è stato tracciato un bilancio di trent’anni di rifiuti ritrovati e raccolti sulle spiagge italiane, e proseguita con numerose iniziative di pulizia spiagge e momenti di approfondimento in tutta Italia, terminerà il 21 marzo 2021, inizio della Primavera, con una conferenza sui risultati della XXX edizione e sui vent’anni dall’approvazione della legge n.93/2001, promossa da Fare Verde dopo un’edizione de “Il Mare d’Inverno”, con la quale in Italia vennero messi al bando i cotton fioc, cioè il bastoncino per la pulizia delle orecchie in plastica. 50 giorni di mobilitazione “contro la plastica in mare”, in difesa dei nostri arenili e del nostro mare, ma soprattutto di Madre Natura.

Domenica i volontari di Fare Verde saranno impegnati a pulire le spiagge italiane per ricordare a tutti, cittadini ed amministrazioni comunali, che l’inquinamento dei litorali è un problema che esiste per dodici mesi all’anno e non solo durante il periodo estivo. Inoltre, Fare Verde continua a denunciare il grave fenomeno dell’erosione che colpisce le nostre coste e il pericolo per il mare dovuto all’inquinamento della plastica, materiale di cui possiamo fare a meno. A Reggio Calabria l’iniziativa si svolgerà domenica 7 febbraio, dalle 9.30 alle12, sulla spiaggia della Marinella in località Catona. Il ritrovo è fissato alla fine di Via Mercato (Hotel Regent e Catona Teatro). Chiunque voglia partecipare alla giornata di pulizia, può contattare Fare Verde al numero 329 8077748 o inviare una mail all’indirizzo fare verde.reggiocalabria@gmail.com.

Ai partecipanti saranno consegnati guanti e sacchi e sarà garantito il rigoroso rispetto della normativa anti covid.

L’iniziativa di Fare Verde ha l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione la necessità di ridurre a monte la quantità di rifiuti che produciamo, riciclarli e recuperarli il più possibile. In particolare, come denunciamo da 30 anni, da un punto di vista ecologico la plastica è il peggior materiale in circolazione: non è biodegradabile, è inquinante anche per la catena alimentare ed è difficile da riciclare a causa dell’elevato numero di diversi polimeri in circolazione. volontari di Fare Verde che puliranno le spiagge coglieranno l’occasione per fare anche un censimento dei rifiuti raccolti. Una specie di “hit – parade” dove saranno elencati i tipi e le quantità di immondizia raccolta. Questo per dimostrare che sulle spiagge ormai si trova di tutto ed è dovere dei cittadini e delle Pubbliche Amministrazioni cooperare per tenerle pulite sempre, anche in inverno.