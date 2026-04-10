Domenica il congresso regionale dei Giovani Democratici

Domenica 12 aprile, alle 10:00, presso il Birrificio Lametus Beer & Co di Lamezia Terme, si terrà il Congresso Regionale dei Giovani Democratici della Calabria.

All’iniziativa prenderanno parte i dirigenti regionali, i componenti della Direzione Nazionale del Partito Democratico, il deputato del Partito Democratico Nico Stumpo, i consiglieri regionali del Partito Democratico, gli esponenti della Segreteria Nazionale dei Giovani Democratici e il presidente della commissione congressuale Matteo Strangis, nonché i rappresentanti delle organizzazioni giovanili del centrosinistra, tra cui AVS, +Europa e Network Giovani (Movimento 5 Stelle), insieme a componenti di associazioni studentesche nazionali e di altre realtà associative. Saranno inoltre presenti la Segretaria Nazionale dei Giovani Democratici, Virginia Libero, e il Segretario regionale del Partito Democratico della Calabria, Nicola Irto.

Il congresso rappresenta un momento di particolare rilievo per il confronto politico e organizzativo dei Giovani Democratici calabresi, volto a rafforzare l’azione sul territorio e a promuovere una più ampia partecipazione delle giovani generazioni alla vita politica.

Al termine dei lavori si procederà all’elezione del presidente dell’Assemblea Regionale dei Giovani Democratici della Calabria, della Direzione Regionale e del Segretario tegionale dei Giovani Democratici della Calabria, Francesco Mendicino, al quale saranno affidate le conclusioni finali del congresso.