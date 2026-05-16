Domenica Forza Italia Calabria celebra il primo Congresso regionale della storia

È tutto pronto per il primo Congresso regionale di Forza Italia in Calabria. Domani, domenica 17 maggio il Palasport di Lamezia Terme si trasformerà nel cuore pulsante del partito azzurro.

A partire dalle 9:30, è prevista la partecipazione di migliaia di persone. Sono oltre 3mila le presenze attese. Un appuntamento che si svolgerà alla presenza del Segretario nazionale Antonio Tajani. A presiedere l’assise regionale sarà Stefania Craxi, capogruppo azzurro in Senato; ospite d’onore il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

Levento vedrà la partecipazione del presidente della Regione Roberto Occhiuto, anche nella sua veste di Vice Segretario nazionale di Forza Italia, oggi terzo governatore più apprezzato d’Italia e primo presidente di Regione del Centro-Sud per gradimento, secondo l’ultimo sondaggio SWG per Ansa; e ancora, tutti i consiglieri e gli assessori regionali, i parlamentari, amministratori locali, rappresentanti del territorio e dirigenti di partito.

Un congresso che prevede una mozione unica ad indicare quale guida calabrese del partito Francesco Cannizzaro, già oggi Segretario regionale oltre che vice capogruppo alla Camera dei Deputati, che si avvia, dunque, verso la riconferma.

