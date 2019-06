Domenica di tragedie nel Vibonese: infarto fulminante stronca una donna durante la processione del Corpus Domini a Gerocarne

È stata una domenica di dolore per il Vibonese. Dopo l’incidente in mattinata in cui hanno perso la vita sulla Trasversale delle Serre 3 ragazzi di Soriano Calabro, nel pomeriggio, durante la processione del Corpus Domini a Gerocarne, un infarto fulminante ha portato via una giovane di nome Laura.

A renderlo noto è stato il sindaco Vitaliano Papillo che ha descritto la donna come “simpaticissima e solare, madre di due figli e moglie di una persona a me molto cara”. “Non ho parole: il Signore – ha affermato il primo cittadino – oggi nell’attuare il suo disegno ha ‘ecceduto’. Sia sempre lodato e possa accogliere tra le sue braccia quest’altra giovane e nobile anima. Un pensiero ed un abbraccio al marito, ai figli e alla famiglia affinché riescano a superare questo difficilissimo momento”.