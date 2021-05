Domenica di Festa a Dasà per i 10 anni di sacerdozio di don Bernardino Comerci

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Scaturchio ha voluto omaggiare il parroco del paese, don Bernardino Comerci, per i suoi 10 anni di sacerdozio, 7 dei quali trascorsi nella comunità dasaese. In un momento difficile dovuto alla situazione pandemica, la comunità ha voluto rendere grazie al parroco che con passione e tenacia da 7 anni guida il paese nel cammino di fede. Il sindaco ha regalato al parroco una targa che evidenzia la gratitudine dell’intera comunità per il lavoro da lui svolto. Un momento di gioia che dà valore a una delle figure che maggiormente da sostegno ai dasaesi.