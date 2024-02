Domenica debutta la squadra juniores della Cosenza Pallanuoto

Debutterà domenica 4 febbraio, a Reggio Calabria, la squadra juniores della Cosenza Pallanuoto allenata da Gianmarco Manna contro i pari età dell’Italica. Campionato che è alla seconda giornata ed ha visto i cosentini riposare al primo turno, prima del grande tour de force finale.

Le dichiarazioni del tecnico Manna: “Iniziamo questo percorso, che porta avanti il nostro progetto triennale, con l’aggiunta di elementi arrivati dalla Rende Nuoto vista la sinergia creata dalle due società. La nostra juniores compone per oltre due terzi le due squadre maggiori di promozione e serie C, siamo al primo impegno ufficiale della stagione che ci vedrà da adesso in poi molto coinvolti”, le parole del mister. “Crediamo che questo gruppo possa rappresentare una buona base per programmare i nostri progetti futuri, con qualche aggiunta di chi è ancora nelle categorie minori ma che già, da aggregato, lavora parzialmente con i più grandi”.

Come da richieste societarie tutte le categorie giovanili, oltre ad ottenere risultati nelle rispettive competizioni, hanno il compito di formare atleti per la prima squadra e “credo che tutto ciò sia stata la nostra forza”, spiega Manna. “Abbiamo atteso tanto per giocare e ora siamo impazienti di confrontarci e capire a che livello siamo rispetto agli obiettivi che ci siamo predisposti e rompere il ghiaccio con la nuova stagione”.