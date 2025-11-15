Domenica big match per la Domotek: a Reggio arriva la EnergyTime Spike Campobasso

C’è aria di partitissima a Reggio Calabria.

Domenica alle 18:00 si riapriranno le porte del PalaCalafiore per una sfida ad alta quota: la Domotek Volley di mister Polimeni sfida la EnergyTime Spike Campobasso.



Le due società, approdarono insieme in categoria, dopo una Serie B dominata nei rispettivi gironi, una Coppa Italia giocata in finale e vinta dai molisani proprio contro i calabresi, un cammino “a braccetto” lodevole e meritorio.

Oggi è un’altra storia: l’EnergyTime ha vinto al tiebreak contro Modica all’esordio, 1-3 a Terni e ancora il colpaccio 3-1 in casa contro la corazzata Gioia del Colle nell’ultimo turno.

Capitan Laganà e soci, invece, vogliono vincere tra le mura amiche, dimenticando immediatamente la sconfitta al tie break nell’uscita casalinga di due settimane fa contro Castellana Grotte, unica battuta d’arresto a fronte dei due secchi 0-3 in trasferta con Green Volley Galatone e sul campo dell’Avimecc Modica.

Guardando al roster dell’avversaria di domenica, la EnergyTime Spike Campobasso, Valchinov, classe 2004 è la stella: gioca alla grande accanto a Morelli, Arienti, Graziani sotto la guida di mister Bua.

Le due squadre si sono già affrontate in precampionato: domenica il, match avrà tutto un altro sapore.

Classica diretta sul canale nazionale YouTube di LegaVolley con Giovanni Mafrici in telecronaca.

Arbitrano la sfida Fabio Semeraro e Luca De Lorenzo.