Domenica a Reggio il torneo di basket “PGS a Canestro”: ospite d’onore Sandro Santoro

Sarà l’Istituto Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria ad ospitare domenica 17 ottobre 2021 la manifestazione “PGS a Canestro”, torneo di basket promosso dalle Polisportive Giovanili Salesiane. Un gradito ritorno al passato se si considera che la pallacanestro ha rappresentato in riva allo Stretto, soprattutto negli anni della Viola in serie A1, un vero e proprio fiore all’occhiello per l’ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Per suggellare questa ripartenza non poteva mancare all’evento, in qualità di ospite d’onore, uno dei più rappresentativi giocatori nero-arancio, lo storico capitano Alessandro Santoro. La manifestazione, rivolta alla categoria Mini, avrà inizio alle ore 9.00 con gli incontri sul campo tra le squadre ed i giovani atleti partecipanti e terminerà alle ore 12.30 con la cerimonia di premiazione.

«Questo torneo – spiega il presidente delle PGS Reggio Calabria, Filomena Iatì – rappresenta una occasione di rilancio per uno sport, il basket, che è sempre stato un cavallo di battaglia delle Polisportive Giovanili Salesiane reggine e che negli ultimi anni non ha avuto la visibilità che merita. Siamo certi che sarà il trampolino di lancio per un campionato che coinvolgerà tantissimi bambini e ragazzi, pronti, dopo le chiusure degli ultimi tempi, a ripartire in sicurezza. Ne approfitto per ringraziare la Pallacanestro Viola, storico club di Reggio Calabria, e tutte le altre società partecipanti per l’adesione e per la collaborazione all’iniziativa».

L’evento di domenica è promosso dal Comitato Provinciale PGS di Reggio Calabria, in collaborazione con il Comitato Regionale PGS e la Pallacanestro Viola, e grazie alla disponibilità della comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.pgscalabria.it e consultare la pagina Facebook “PGS Reggio Calabria”.