Domenica a Fabrizia la passeggiata di Fitwalking

Si terrà domenica 25 agosto a Fabrizia la camminata ludico-sportiva non competitiva aperta a tutti “Fabrizia Fitwalking” organizzata dall’Asd Fit Walking presieduta da Fausto Cetromà ed organizzata insieme a Domenico Demasi de “La rosa delle delizie”. Una giornata di sport e divertimento presso il “Passo dell’abate”, uno dei luoghi più suggestivi all’interno dell’Area protetta della Regione Calabria.

Camminare tra i boschi delle Serre, dunque, significa immergersi in luoghi ricchi di fascino incontaminato, spiritualità e cultura. Per questo il Parco naturale regionale delle Serre, sempre pronto a collaborare con quanti hanno come obiettivo la scoperta e la fruizione dei sentieri naturalistici attraverso iniziative che vanno nella direzione di tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche e possono costituire un elemento importante di attrazione turistica e di sviluppo del comprensorio montano, ha deciso di aderire con il patrocinio. L’attività sportiva, non competitiva e adatta a tutti, lavora in modo specifico sul corpo, agendo positivamente sullo stato di salute e sul benessere generale della persona e, al contempo, favorisce connubio tra natura e spirito umano. Alle 9.30 è previsto il raduno, colazione di benvenuto ed adesione, ore 10.30 partenza; ore 12.30 pranzo con menù tipico di Fabrizia. La passeggiata sarà allietata dall’esposizione di pittura e fotografia naturalistica “Bosco artistico”. L’evento continuerà con la possibilità di visitare il centro storico del borgo montano.

+++ LA MANIFESTAZIONE È STATA RINVIATA A DOMENICA 8 SETTEMBRE +++