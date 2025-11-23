Domani l’inaugurazione della scuola dell’infanzia di Simbario

Domani, alle ore 8:00, sarà inaugurata la scuola dell’infanzia di Simbario.

“Si tratta – spiegano i sindaci di Simbario (Gennaro Crispo), Spadola (Antonio Maria Rosso) e Brognaturo (Rossana Tassone) – di momento atteso che segna un passo importante per l’educazione dei più piccoli.

Un progetto politico territoriale dettato a garantire il benessere dei nostri cittadini.

Un’azione importante nella consapevolezza che ogni territorio debba essere valorizzato e riqualificato. Riattivare una struttura educativa all’interno di ciascun territorio – aggiungono – vuol dire garantire un punto di riferimento educativo per ogni comunità.

Vuol dire far crescere una rete che metta al centro le persone, le nuove generazioni e il diritto all’educazione. È un laboratorio di cittadinanza, una rete in cui i bambini imparano a vivere insieme, e a diventare cittadini consapevoli.

Significa – concludono – fare scelte coraggiose che possano consentire alle nostre comunità di dotarsi di strumenti più forti per essere capaci di guardare al futuro con cura, attenzione e crescita”.