Domani allerta arancione, a Serra disposta la chiusura delle scuole

In considerazione dell’allerta meteo arancione sulla quasi totalità del territorio regionale, con la possibilità di rovesci intensi con forte vento, accompagnati da fenomeni temporaleschi, il sindaco Alfredo Barillari ha disposto, a scopo preventivo, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Il primo cittadino ha raccomandato alla cittadinanza la massima cautela e, in particolare, di “evitare gli spostamenti se non strettamente necessari; evitare i sottopassi; abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ristrette per cause antropiche; nelle stesse aree raggiungere i piani superiori; non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi”. Dunque, niente suono della campanella per gli studenti e invito alla massima attenzione per i cittadini.