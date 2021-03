Documento Circoli del Pd del Vibonese, Giannini precisa: “Nessuna volontà di essere utilizzato per campagne distruttive che non mi appartengono”

“Ho letto il documento dei segretari di Circolo del Pd del Vibonese con il quale viene contestata con irruenza la gestione globale del partito. Ci tengo a chiarire che non è questa la posizione che intendo assumere e che il documento è difforme da ciò che mi era stato prospettato”.



Il segretario del Circolo del Pd di Zambrone Marcello Giannini prende le distanze da ogni strumentalizzazione e chiarisce: “ritenevo e ritengo utile e costruttivo alimentare la discussione ed il coinvolgimento nel partito democratico, ma è fuorviante porsi in posizioni di sostanziale rottura”.

In particolare, Giannini spiega di “non voler essere strumento di nessuno e di non volere essere messo in mezzo a beghe di correnti” e ribadisce di “non voler prestare il fianco ad azioni bellicose”.

“Mi riconosco esclusivamente nel simbolo e nei valori del Pd – conclude – e non mi appartiene qualsiasi tentativo di destabilizzare il pd ad ogni livello o di creare gruppi e gruppetti a favore di questo o quel dirigente o candidato, proprio come ha ribadito ed affermato il segretario Letta in questi giorni.

“Ciò detto, ribadisco una volta per tutte che il circolo del PD di Zambrone mantiene la sua piena autonomia di pensiero nel quadro istituzionale della federazione provinciale del partito democratico”.