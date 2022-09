Diversi incendi devastano la Calabria: mezzi aerei in azione

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale e distaccamento volontario di Girifalco, con supporto di un’autobotte per il rifornimento idrico sono impegnate dalle 15.20 circa in località Fiasco Baldaia nel comune di Squillace per un incendio di vegetazione. Interessata dal rogo è la macchia mediterranea alta e una zona boscata.

L’intervento dei Vigili del Fuoco viene effettuato con 5 mezzi e 14 unità per circoscrivere ed estinguere il fronte di fuoco.

Considerata la zona vasta ed impervia si è reso altresì necessario l’invio di un Direttore delle operazioni di spegnimento per coordinare le squadre di terra ed il mezzo aereo Drago VF50 del reparto volo di Lamezia Terme.

Sono attualmente in corso ulteriori interventi per incendi boschivi e di vegetazione sul territorio calabrese. In provincia di Catanzaro nel comune di Santa Caterina dello Ionio, nel Reggino nel comune di Antonimina, dove è stata effettuata la richiesta di mezzo aereo per supportare le operazioni di spegnimento. Dal primo pomeriggio un incendio in località Cipolla nel Comune di Crotone sta richiedendo l’intervento di numerose squadre del Comando in quanto le fiamme si sono propagate in prossimità di abitazioni.

Non si registrano al momento danni a persone.