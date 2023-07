Distretto Rotary Calabria, Petrolo: “Agorà svilupperà grandi progetti per il territorio”

Il Distretto Calabria 2102 del Rotary International cambia pagina e orienta la sua iniziativa sul nuovo modo di fare Rotary. È infatti, partita, da qualche giorno, la sfida lanciata dal neo Governatore Franco Petrolo che guiderà l’Associazione fondata da Paul Harris per l’anno sociale 2023/2024, offrendo all’attenzione del mondo rotariano e laico una innovativa versione del sistema di pensare ai problemi e alle aspettative della società calabrese che cambia. Versione elaborata dal decano dei Past Governor Vito Rosano, inventore del nuovo modo di porsi dello stile rotariano elaborando una officina del pensiero che va oltre il cantiere dei Club e dei suoi iscritti perché apre le porte alla Calabria che concorre a realizzare un più avanzato laboratorio del fare dentro cui si cimenteranno, competitivamente, la cultura, la politica, le istituzioni, l’ambiente, le università, l’imprenditoria, l’associazionismo ma soprattutto la nuova ed emergente consapevolezza dei giovani che rappresentano il futuro del progetto rotariano e su cui vengono investite sempre più importanti spinte di condivisione e scommessa.

Franco Petrolo è il secondo rotariano vibonese ad indossare il collare più prestigioso del Rotary. La sua ricca e riconosciuta esperienza rotariana ha camminato di pari passo con la sua intensa e qualificata attività professionale. Nella storia del Rotary International a ricoprire il massimo incarico, a livello distrettuale, è stato Vito Rosano, decano dei Past Governor del Distretto Calabria 2102 e già Governatore del Distretto 2100 nella stagione 1986-1987 ed, oggi, editore della rivista Calabria Rotary. Una personalità di indiscusso talento che ha cofirmato con altri illustri compagni di viaggio la grande storia del Rotary International.

Franco Petrolo, medico, 75 anni tra qualche settimana, è stato Primario della Chirurgia d’Urgenza e Direttore del Dipartimento di Emergenza e Urgenza del presidio ospedaliero di Vibo Valentia, dopo aver assolto, tra l’altro, anche al compito di Direttore Sanitario Aziendale dell’Asp. Oggi è Presidente dell’Associazione provinciale di Vibo Valentia della Lilt e Coordinatore per la Calabria della stessa dopo essere stato componente del direttivo nazionale. Guiderà il Distretto Calabria 2102 facendo suo il motto, proposto dal Presidente Internazionale Gordon Mcilanay: “Creiamo speranza nel mondo”. Franco Petrolo ha fatto sua la sempre più diffusa rivoluzione culturale ideata da Vito Rosano e ha messo in piedi un’area di forte impegno e innovazione progettuale che punta al successo del territorio e che porta il nome di Agorà, il cui coordinamento è stato affidato a Giacomo Saccomanno.

Dove i più autentici protagonisti del percorso saranno i Club guidati da Presidenti che hanno aggiunto alla funzione rappresentativa quella di efficaci interpreti di ogni singola realtà territoriale le cui esigenze e aspettative sono state trasferite su progetti che costituiscono la giusta attesa dei cittadini tutti.

“Mi è molto piaciuto il suggerimento di Vito Rosano – sostiene il neo Governatore Franco Petrolo – a proposito delle Agorà. È con le Agorà che il Rotary potrà avere la possibilità di aprirsi al mondo esterno, trasformandosi in maniera incontrovertibile da società chiusa in società aperta e rendendo il Rotary certamente più interessante, più comunicativo e più attrattivo. In un Rotary – aggiunge, tra l’altro – concepito in questo modo, io posso immaginare che anche le persone esterne coinvolte nelle Commissioni o anche solamente nei progetti, ne possano rimanere attratte e farne parte. Credo che le Agorà devono servire ad aprire alla politica. Quella fatta di persone capaci, di giovani che hanno un grande potenziale intrinseco e che il Rotary potrebbe aiutarli a tirarlo fuori”.