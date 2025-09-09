Dissesto idrogeologico e manutenzione strade: Versace critica “l’ennesima riunione organizzata per ascoltare le false promesse della Regione”

E’ fissata per domani, mercoledì 10 settembre, una riunione straordinaria presso la Cittadella Regionale avente ad oggetto il dissesto idrogeologico e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade della Città Metropolitana di Reggio Calabria.



“E’ davvero surreale – riferisce il vice sindaco metropolitano Versace con delega alla viabilità – che ancora una volta, a distanza di ben nove mesi dalla riunione svolta in Prefettura, siano formalizzate le ennesime promesse per il territorio metropolitano e che, molto probabilmente, non verranno mai portate a termine. Come può, infatti, un assessore assumere, in piena campagna elettorale e con una attività completamente, impegni con un presidente di Regione dimissionario? Non è stato il momento di stallo degli uffici la principale ragione delle dimissioni del presidente Occhiuto? I nodi più difficili da sciogliere sono strumentalizzati, senza alcuna interlocuzione preventiva con gli amministratori locali, con i responsabili del Settore Viabilità, con i dirigenti della Città Metropolitana. E’ questo che meritano i nostri cittadini? Ci auguriamo che i nostri territori reagiscano con forza a questo modus operandi, dando un segnale diverso di fare politica e di amministrare con un confronto diretto con gli interessati”.

“Sono mesi – rivendica Versace – che con insistenza chiediamo a gran voce una viabilità diversa, più sicura, ma nessuno finora se n’è fatto carico, se non con false promesse e specchietti per allodole.

Numerose sono state le interlocuzioni della Città Metropolitana sia presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sia alla Regione, attraverso la trasmissione di schede di fabbisogno delle strade Metropolitane delle varie zone, dalla jonica alla tirrenica. Numerosi gli accertamenti tecnici eseguiti dal Settore Viabilità della Città Metropolitana sullo stato di conservazione della rete viaria: a nulla è servito tutto questo.

Numerosi anche i solleciti inviati per denunciare un dissesto idrogeologico in atto da ormai tanto tempo, che ha causato e causerà eventi catastrofici durante i mesi invernali. Puntualmente, con cadenza strategica vengono organizzati incontri, come quello di domani, al fine di predisporre solo false promesse. E’ facile intuire che siano riunioni esclusivamente finalizzate a quietare una situazione già critica”.

“Ci siamo stancati – lamenta il vice sindaco metropolitano di Reggio Calabria – di tutto questo, vogliamo dare risposte concrete al nostro territorio, vogliamo che i cittadini ritornino a fidarsi della politica e di coloro che amministrano la nostra regione”.