Dissequestrate le quote di partecipazione e dei beni della Morfù Srl

Pubblichiamo di seguito la nota dell’avvocato Francesca Morfù, legale della società Morfù Srl, relativa al dissequestro delle quote di partecipazione e di tutti i beni riconducibili al patrimonio della stessa società:

“Il Tribunale di Reggio Calabria (sezione Riesame) accoglie la richiesta di dissequestro delle quote di partecipazione e di tutti i beni riconducibili al patrimonio della società rossanese Morfù Srl.

I giudice del riesame hanno, dopo una lunga camera di consiglio deciso che le indagini poste dalla Procura non erano tali da incriminare il malcapitato imprenditore calabrese Nilo Morfù coinvolto nel filone d’indagine “Camaleonte”, portata avanti dalla DDA di Reggio Calabria, con tanto di sequestro dei beni. L’imprenditore, unitamente al fratello Giuseppe, era stato accusato di trasferimento fraudolento di valori con l’aggravante dell’associazione mafiosa, il tutto conseguenza di un appalto dei lavori di ammodernamento di una tratta ferroviaria jonica del reggino che la Morfù Srl otteneva nel lontano 2015.

La Morfù Srl, società leader nel Sud Italia e che opera su scala nazionale, finiva nell’inchiesta giudiziaria antimafia, assieme ad altre 20 persone, per due appalti avviati nella zona nord di Reggio Calabria. Il primo riguardante i lavori appaltati dall’Anas s.p.a. e dall’Ufficio per l’Autostrada Salerno – Reggio Calabria; il secondo (quello appunto in cui era coinvolta la società rossanese) relativo a lavori presso il cantiere R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana s.p.a) – fermata F.S. di Pentimele, che la stessa RFI concedeva in appalto.

Nel mirino della distrettuale antimafia DDA di Reggio Calabria vi finiva tal De Angelis Tommaso coinvolto, secondo gli stessi, nei lavori dell’appalto di Pentimele con la ditta Decos s.r.l. con sede in Reggio Calabria e che aveva avuto dalla Morfù s.r.l. un contratto di subappalto relativo al noleggio di mezzi per il cantiere.

Dopo un lungo iter giudiziario, la difesa della Morfù Srl, che ha visto l’ Avv. Francesca Morfù in prima linea insieme agli avvocati Luigi Leonetti e Francesco Calabrese, i quali chiedevano ed ottenevano nelle ultime ore, il dissequestro dei beni della società nonché del patrimonio aziendale con particolare riferimento alle quote di partecipazione e di tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale e delle aziende partecipate.

Nilo Morfù e Giuseppe Morfù, con il forte sostegno del legale Morfù, hanno lottato per dimostrare la loro innocenza e hanno dimostrato che come l’unica certezza nell’azienda fosse la legalità

La Giustizia ha reso giustizia!”.