Disposto il differimento della pena del presunto boss di Fabrizia Giuseppe Antonio Primerano

Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha disposto il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare per un anno nei confronti di Giuseppe Antonio Primerano. Il Tribunale ha accolto l’istanza presentata dagli avvocati Eugenio Minniti e Antonio Carè, difensori del 78enne originario di Giffone e coinvolto nel maxi processo “Crimine”, in cui risulta accusato di essere presunto capo promotore della locale di ‘ndrangheta di Fabrizia e, per questo, è stato condannato a 13 anni di reclusione.

Il Tribunale, ha ritenuto che, in un’ottica di equo contemperamento tra esigenze di tutela della salute del condannato e quelle legate alla doverosa esecuzione della pena e alla tutela e sicurezza sociale della collettività, anche alla luce del parere del consulente tecnico d’ufficio che evidenziava, a seguito degli accertamenti peritale, “come l’eventuale permanenza del Primerano in ambito detentivo inciderebbe in maniera assoluta sulle sue condizioni di salute per cui non è ipotizzabile la gestione del suo stato psicopatologico in un contesto penitenziario”, può essere accordato il differimento della pena, per come richiesto dagli avvocati Minniti e Carè, nelle forme della detenzione domiciliare.