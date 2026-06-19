Dismissione impianto di depurazione di Sorianello, FdI dalla parte di Montuoro: “Impegno decisivo per il futuro della comunità”

Il Circolo di Fratelli d’Italia “Alto Mesima” di Soriano Calabro, Sorianello e Gerocarne esprime grande soddisfazione per il finanziamento regionale destinato alla dismissione dell’impianto di depurazione esistente a Sorianello e alla realizzazione della rete di collettamento nel territorio di Soriano Calabro. “Ciò consentirà di migliorare l’efficienza del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, garantendo e tutelando l’ambiente sul territorio”. “Questo traguardo – spiega il Circolo – è stato fortemente voluto e realizzato dall’assessore regionale, di Fratelli d’Italia, Antonio Montuoro. Il nostro assessore regionale fin dal primo momento del suo insediamento si è adoperato per realizzare, su tutto il territorio regionale, interventi concreti e programmatici per la valorizzazione e la sicurezza dei territori”. Pertanto il Circolo di FdI plaude e ringrazia l’assessore Montuoro per “l’attenzione dimostrata nella certezza che in futuro si adopererà per migliorare sempre di più le condizioni del nostro territorio regionale”.