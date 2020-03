Disgrazia in Calabria: bambino di 6 anni muore investito da un’auto

Aveva solo 6 anni un bimbo travolto e ucciso oggi, domenica, da un’automobile.

La disgrazie è accaduta a San Giorgio Albanese, nel Cosentino. Sulla base delle informazioni filtrate fino al momento, il piccolo stava giocando insieme ad altri coetanei all’interno di un cortile. La giovanissima vittima si sarebbe allontanata finendo sulla carreggiata contemporaneamente al passaggio della vettura condotta da una donna di trent’anni. La conducente, fermatasi immediatamente per soccorrere il bambino, non avrebbe potuto fare nulla per impedire di travolgere il bimbo. Sul posto, alcuni minuti più tardi, è sopraggiunta un’eliambulanza. Il decesso è avvenuto nel corso del trasferimento presso l’ospedale. I Carabinieri hanno avviato indagini sulla tragedia.