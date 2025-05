Discoteca a Santa Maria, confusione e tentativi di minimizzare: facciamo chiarezza

Com’era facilmente immaginabile la notizia – perché di notizia vera, nitida, lampante si tratta – dell’organizzazione di una discoteca nell’area pic-nic di Santa Maria del bosco, gestita da Aps Fodi’s, ha suscitato grande clamore. Diciamo subito che non è il caso di minimizzare: se non fosse stato per “Il Meridio” un fatto estremamente significativo per la comunità (non solo religiosa) sarebbe passato sotto totale silenzio e magari ci saremmo ritrovati con considerazioni post-evento non del tutto edificanti.

Che ci sia stato qualcosa di poco chiaro, prima e dopo il trambusto sorto a seguito della nostra pubblicazione (leggi qui), lo conferma il fatto che una “specie” di replica o simil-smentita è stata inviata ad altri giornali, ma non a quello che ha dato la notizia (eppure avevamo dato ampia disponibilità per il diritto di replica). Errore di metodo e di sostanza, che richiede i dovuti chiarimenti. E allora mettiamo ogni cosa al suo posto, tralasciando per il momento gli aspetti commerciali e burocratico-organizzativi connessi alle vendite.

Innanzitutto, non c’è stato nessun problema interpretativo: il calendario diffuso da Aps Fodi’s parla esplicitamente e senza fraintendimenti di “Discoteca all’aperto con Dj set, luci tricolori, area drink e food”, prevista per il 2 giugno senza riferimenti agli orari. Quindi niente di falso in quanto riportato da “Il Meridio” (a proposito in fondo all’articolo trovate il calendario originale diffuso alla stampa) come si vorrebbe far credere.

Entrando nel merito, sorgono spontanee alcune domande: il Comune era o non era a conoscenza di questi eventi per come definiti nella locandina? La massima istituzione locale ha appreso la natura e la consistenza degli eventi dagli organizzatori (come in teoria avrebbe dovuto essere) o dal giornale? Considerato che l’area pic-nic ricade nella ZSC (Zona speciale di conservazione), in cui – per usare un eufemismo – è vivamente sconsigliato promuovere iniziative di questo genere, è stato richiesto il nullaosta al Parco delle Serre o l’Ente di tutela ambientale era all’oscuro di tutto? Come si concilia una discoteca all’aperto con la Pentecoste e le celebrazioni per il ritrovamento delle ossa di San Bruno (9 giugno) con la probabile presenza dell’arcivescovo?

Interrogativi rispetto ai quali sarebbe interessante conoscere le risposte nella consapevolezza che per 934 anni (San Bruno è arrivato in questo territorio nel 1091) nessuno ha avuto la necessità di porseli dando per scontato che Santa Maria del bosco è (era?) il luogo del silenzio, del rispetto, della preghiera, della contemplazione. Ed è auspicabile che nel 2025 nelle vicinanze del Santuario, del laghetto e del dormitorio continui a risuonare il canto “San Brunu Jacuniedhu” e non le note di Tony Effe.