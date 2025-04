Disco rosso che pesa, Viola sconfitta a Bari

Il girone del Play In Gold si dimostra sempre più equilibrato e difficile da codificare.

La Redel Reggio Calabria sciupa l’occasione di raggiungere il secondo posto in classifica, cede il passo contro un Bari già matematicamente ultimo nel raggruppamento e fuori da ogni logica di qualificazione post-season e compie un passo indietro rispetto alle precedenti uscite.

Resta fuori Paulinus nella rotazione ad undici dei neroarancio.

La partita è iniziata con entrambe le squadre in difficoltà in attacco: dopo oltre tre minuti, il punteggio era ancora fermo a 0-0. Poi Traore, ex di turno, ingaggiato a campionato in corso prelevandolo dal Bari, ha aperto le marcature per la Viola, ma Pelucchini ha subito pareggiato per i locali(2-2). Donati ha portato avanti gli ospiti (2-4), Rodriguez ha riportato l’equilibrio e così via, con scambi continui.

Ani fa canestro con un’azione da tre punti (segnando e subendo fallo)Preite fissa il 10-10, poi Ani ancora segna da sotto, guadagnando e trasformando il libero per il +3. Bomber Callara risponde per il Bari, e Preite chiude il primo quarto sul 15-15 con un canestro allo scadere.

Nel secondo quarto, Anibaldi segna da due punti, Idiaru da tre, con Tartamella che ribalta ancora a favore dei locali.

Si va alla pausa lunga sul 33-31 per i padroni di casa.

Nella ripresa, Tartamella e Stamatis iniziano facendo canestro. Break del Bari con Santi Rodriguez e Lupo hanno portato il Bari a +7. La Viola cerca di reagire con Stamatis e Simonetti, ma Pelucchini e Rodriguez mantengono il vantaggio pugliese (45-35).

Dell’Anna accorcia il gap da tre punti, ma Tartamella risponde ancora. Preite segna una tripla (50-46), Bari chiude il terzo quarto in vantaggio 54-49.

Nell’ultimo periodo, Anibaldi ha continuato a essere determinante in attacco, portando la squadra a +11. Preite e Rodriguez tengono viva la formazione di casa.

Nonostante gli sforzi di Bangu e Ani, la Redel perde 80-71.

L’occasione del riscatto è dietro l’angolo: mercoledì alle ore 19 al Palacalafiore, la Redel non potrà più sbagliare.

Arrivano i Lions Bisceglie, vittoriosi nell’anticipo contro Piazza Armerina.

Tecnoeleva Adria Bari – Redel Viola Reggio Calabria 80-71 (15-15,18-16,21-18,26-22)

Tecnoeleva Adria Bari: (Pelucchini 13, Rodriguez 10, Diomede 9, Rubino NE, Squicciarini NE, Lupo 6, Callara 6, Preite 13, Anibaldi 16, Tartamella 16). Allenatore Console

Redel Reggio Calabria: (Idiaru 5, Ani 17, Traore 2, Simonetti 8, Boniciolli 0, Cessel 2, Donati 4, Stamatis 12, Dell’Anna 11, Bangu 10). Allenatore Cadeo

Arbitri: Matteo Conforti di Matera (MT) e Andrea Antonio Giuseppe Amatori di Brindisi (BR)