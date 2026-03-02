Disco rosso al PalaMilone per la Redel Reggio Calabria che a Milazzo interrompe le sue dieci vittorie consecutive. Gara dura, avversario ostico ed in grande serata al tiro (12 triple), con Malual migliore in campo.

Ai reggini non bastano Laquintana (26) e Laganà (14).

Partono forte gli Svincolati con un parziale di 7-0, guidati da Bolletta e Malual. Laquintana prende per mano i neroarancio, segna 14 punti nel primo quarto che si chiuderà sul 19-18, con i reggini bravi a reagire anche alle triple di Maiorana e Spada e ad un avvio di gara difficile come lo si immaginava alla vigilia.

Ancora acceleratore pigiato a mille per i ragazzi di Priulla. La Redel non trova l’esito sperato dalla lunga distanza, Malual, Costa e Druzheliubov piazzano un altro break fino al massimo vantaggio di nove lunghezze. Ma la Viola c’è: Clark, Marini su due alley-oop di Laganà e Laquintana (18 punti all’intervallo), consentono ai ragazzi di Cadeo di chiudere il primo tempo sotto di un solo possesso (38-36).

Riparte la gara e Milazzo in un amen vola a +12 il che costringe Cadeo al time-out, dopo poco più di due minuti. Altre due triple pesanti degli svincolati con Costa (56-40) che completa il 18-4 di parziale (che risulterà decisivo) e firma il massimo vantaggio per i suoi (+16). Tocca a Laganà (arriva a quota 12) accorciare le distanze. Alla sirena è 58-49.

La musica non cambia nel periodo conclusivo: Svincolati che trovano il canestro con continuità e si difendono bene, concedendo appena tre triple complessive ai neroarancio (tutte di Laquintana), a cinque minuti dal termine sul punteggio di 65-51. Non ci sarà più tempo per la rimonta. Si ferma qui la serie utile della Redel, che rimane comunque al comando della classifica, sul parquet della “bestia” nera Milazzo, che si ripete dopo il successo dell’andata.

SVINCOLATI MILAZZO-REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA 79-64

(19-18/38-36/58-49)

SVINCOLATI MILAZZO: Maiorana 10, Malual 16, Costa 19, Spada 6, Druzheliubov 6, Letizia, Aiello 3, Bolletta 10, Skesters 9, La Bua. All. Priulla

REDEL REGGIO CALABRIA: Agbortabi, Fiusco 2, Marangon 1, Laganà 14, Fernandez 4, Zampa, Marini 9, Maresca 2, Clark 6, Laquintana 26. All. Cadeo.

Arbitri: Giunta di Ragusa e Fiannanca di Siracusa.