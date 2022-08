Disagi Ufficio Postale di Marina di San Lorenzo: da cittadini e turisti la richiesta di installazione sportello ATM-bancomat

In questa calda estate siamo costretti a ricevere – mostrano disappunto i consiglieri comunali del Movimento Sociale Italiano Fiamma Tricolore di San Lorenzo, Maria Tripepi, Vincenzo Marrari e Giuseppe Minnella – l’ennesima istanza e lamentela da parte dei cittadini e turisti di Marina di San Lorenzo di cui ci facciamo carico presso la direzione provinciale di Poste Italiane: questa volta la sacrosanta richiesta, di residenti e non, è quella di un ATM, uno sportello bancomat automatico, da installarsi presso l’ufficio postale di Corso Saltolavecchia.

Durante i mesi estivi, infatti, con particolare riferimento ad agosto, la popolazione residente nella frazione marina è almeno tripla rispetto al resto dell’anno e anche prelevare denaro, ritirare la pensione o pagare le tasse in scadenza diventa un’impresa: lo sportello postale è infatti aperto solo tre giorni alla settimana e con un unico operatore. Tutto ciò rende impossibile all’utenza di fruire di servizi fondamentali tanto che, anche per ritirare una piccola somma di denaro, si è costretti a prendere un automezzo e recarsi a Condofuri o a Melito e lì, una volta giunti, sperare che lo sportello sia in funzione e non scarico di contante come purtroppo spesso accade soprattutto nel fine settimana”. “Per questo – annunciano i membri del Gruppo consiliare missino – chiederemo un incontro presso la direzione provinciale di Reggio Calabria chiedendo che la richiesta dei cittadini venga esaudita al più presto in modo da far cessare i gravi disagi a cui l’utenza è costretta”.

Non lasceremo che le lamentele dei cittadini rimangano lettera morta: da Poste a Trenitalia, da Anas a qualsiasi società sia obbligata ad offrire un servizio pubblico essenziale all’utenza cittadina, continueremo a vigilare affinchè il lassismo delle direzioni di tali organi non incida negativamente sulla vita della comunità che rappresentiamo.