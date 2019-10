Disagi idrici a Caraffa, Ciambrone dà la sveglia a Sorical e all’Amministrazione comunale

“Le continue carenze e interruzioni del servizio idrico stanno diventando insopportabili e paradossali. Sono ormai diversi giorni che il servizio idrico funziona ad intermittenza, senza che Sorical, società gestrice del servizio stesso, dia delle informazioni o spiegazioni consone e puntuali”.



Non rimane inerme il consigliere comunale di “Pensiero Libero” Luigi Ciambrone che affronta una tematica molto sentita. “Ovviamente – sostiene – come amministratori, maggioranza e/o opposizione, siamo bersagliati da sollecitazioni, critiche e chiamate, com’è giusto essere, il cittadino vede nelle istituzioni comunali l’unico interlocutore a cui chiedere e con il quale lamentarsi. Pagare un servizio – continua – senza che questo sia reso per come dovrebbe, creando di conseguenza un problema che a tratti potrebbe arrivare a causare carenze igienico-sanitarie, è veramente paradossale. La situazione rischia di diventare ancor più insostenibile per le fasce deboli, come i nostri anziani”.

Non manca il richiamo finale: “Non è più tollerabile una simile situazione, chiediamo alla Ditta Sorical una più puntuale manutenzione delle strutture da essa gestite ed una celere risoluzione del problema, al fine di evitare continue ed improvvise mancanze e disservizi; è necessario però anche, un più incisivo intervento, come Amministrazione (maggioranza ed opposizione), al fine di tutelare tutti i cittadini ed i loro diritti”.