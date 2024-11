Disagi all’Istituto “Luigi Einaudi” di Serra, L’Andolina promette una rapida risoluzione del problema relativo ai riscaldamenti

Sembrerebbe in via di definizione la problematica che ha costretto gli alunni dell’Istituto di Istruzione superiore “Luigi Einaudi” alla turnazione per poter svolgere le lezioni. I lavori riguardanti gli edifici scolastici hanno imposto lo spostamento di alcune classi presso un bene confiscato che, però, risulta privo di riscaldamento. Dopo le proteste degli alunni, era stata organizzata appunto la turnazione delle lezioni presso la sede centrale di via Vittorio Veneto: alcune classi stanno effettuando compiti, interrogazioni e spiegazioni dalle 7.45 alle 11.45, altre nelle ore a seguire, con ipotetico recupero delle ore mancanti nelle prossime settimane. Questa mattina i rappresentanti dei genitori e degli studenti hanno incontrato il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado L’Andolina, che, secondo quanto riferiscono gli stessi rappresentanti, ha garantito la risoluzione della questione entro lunedì. Nel frattempo, due tecnici si sono recati a Serra San Bruno per effettuare degli interventi. Dunque, la prossima settimana dovrebbero esserci importanti aggiornamenti. Va comunque segnalato che gli studenti stanno vivendo disagi non secondari (specie quelli provenienti dai paesi limitrofi), considerata anche la prospettiva di dover svolgere successivamente giornate di 8 ore di lezioni e di dover prepararsi ad un forcing non indifferente. Sullo sfondo rimane la polemica politica tra minoranza e maggioranza comunale.