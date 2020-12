Disagi alle Poste di Simbario, pronta replica del sindaco Romano a Versace

“Nel ringraziare il capogruppo di minoranza in Consiglio comunale per il gradito suggerimento, anche se tardivo, vorrei altresì raccomandargli – osserva Ovidio Romano, sindaco di Simbario – una maggiore attenzione nell’evidenziare le varie problematiche e quel minimo di tempestività che, se manca, rende vano ogni proposito, sebbene ispirato da buone intenzioni.

Il 30 novembre abbiamo inviato una pec a Poste Italiane per evidenziare il grave disagio e chiederne l’immediata soluzione. Abbiamo inoltre insistito a tal punto che già domani, sabato, sarà a Simbario un funzionario di Poste per avviare la procedura di riattivazione della cassaforte, che per evidenti motivi di sicurezza richiede passaggi molto complessi e delicati”. “Non voglio con questo – precisa il Primo Cittadino – assolutamente giustificare un disservizio che non dovrebbe verificarsi, ma mi sento di escludere, anche in questa come in altre circostanze segnalate, magari senza riflettere adeguatamente, da Versace, eventuali responsabilità o negligenze da parte dell’Amministrazione che ho l’onore di guidare. Per quanto riguarda la suggerita riapertura di un ragionamento complessivo con gli altri Comuni, Versace dovrebbe sapere, data la sua presenza al citato incontro con la Dirigente di Poste, che il problema non è politico, ma esclusivamente gestionale. Se gli Uffici Postali non producono o producono poco reddito per chi li gestisce è evidente che si andrà verso un ridimensionamento dei presidi, camuffato sotto la voce ‘razionalizzazione'”. “Tutto ciò non può che trovarci contrari, ma la finanza – prende atto Romano – è anche questo”.