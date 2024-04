Disabile picchiato e maltrattato, il Garante Siclari ammonisce: “Deriva morale, nessun calabrese si può voltare dell’altro lato”

“Quanto accaduto a Corigliano Rossano – commenta il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Calabria, Ernesto Siclari – deve fare riflettere la comunità calabrese tutta. Serve una assunzione di responsabilità, una consapevole presa d’atto della grave situazione di deriva morale in cui versano molti dei nostri territori.



E la vicenda che in questa occasione ha visto vittima di percosse e maltrattamenti una persona con disabilità sul territorio a nord della nostra regione, lungi dall’essere sottovalutata, costituisce un campanello d’allarme per le nostre coscienze, utile a destare l’attenzione sul problema dello stato di abbandono in cui versano moltissimi soggetti a varie latitudini, privi di servizi e troppo spesso bersaglio di angherie e soprusi”.

“Nessuno – ammonisce l’avvocato Siclari – deve ritenersi estraneo a quanto accaduto, poiché, al netto delle responsabilità penali che restano certamente circoscritte alla sfera personale e che verranno vagliate dagli organi competenti, un senso di sgomento non può non pervadere il sentire comune e nessuno tra coloro che abitano la nostra amata terra può voltarsi dall’altro lato e restare indifferente, se davvero si vuole che episodi del genere rimangano assolutamente marginali ed episodici.

Ma perché ciò accada, i servizi che l’ampia normativa in tema di disabilità prevede vanno forniti ed erogati con maggiore puntualità e diffusione, poiché il degrado etico nasce anche dall’assenza di una incisiva e virtuosa azione amministrativa pubblica da parte delle istituzioni preposte”.