Diritto all’oblio, Google lo applicherà solo nell’Ue

*La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha sancito che Google non dovrà applicare il diritto all’oblio in tutto il mondo, ma solo in territorio europeo. Così, i contenuti da eliminare in Europa saranno visibili nei risultati del motore di ricerca fuori dai confini europei.

Una sentenza che pare manifestare “una posizione che restringe molto gli effetti del diritto all’oblio”. La Corte di giustizia europea deve decidere se il diritto all’oblio potrà essere esteso a tutto il mondo, una sentenza che arriva tra diversi mesi e che Google non teme. Infatti, “la sentenza sembra accettare la richiesta di Google relativa all’effetto del diritto all’oblio solo in ambito UE, essendo attivato nella regolamentazione europea. Le autorità europee invece dicono che i cittadini europei hanno diritto di essere tutelati ovunque”. Dunque sembra che “la corte abbia dato un’applicazione restrittiva e formale della competenza territoriale del GDPR, con riferimento all’ambito territoriale europeo. Sarà importante leggere la sentenza”. Con la sentenza del 24 settembre i giudici del Lussemburgo mettono fine a un contenzioso iniziato nel 2016, quando la Commission nationale de l’informatique et des liberté, l’autorità francese per la privacy, aveva chiesto al colosso di Mountain View il pagamento di una multa da 100 mila euro per non aver cancellato anche nel resto del mondo i contenuti oggetto di controversia. Il GDPR contempla il diritto all’oblio delle persone fisiche all’articolo 17. La decisione della Corte di giustizia europea sembra “restringere molto gli effetti del diritto all’oblio” come previsto dal GDPR. In definitiva, la Corte afferma che “la legge Ue richiede a un motore di svolgere questa de-indicizzazione sulle versioni del motore di ricerca che corrispondono a tutti gli stati membri della Ue”, ma al di fuori dai confini di giurisdizione essa non può essere applicata. Secondo i giudici europei non c’è quindi una extraterritorialità della legge per quanto riguarda nello specifico il diritto all’oblio. Sebbene questa decisione segni una parziale vittoria per Google, che dal canto suo può continuare a garantire ai suoi utenti la più ampia libertà di ricerca, anche se fuori dai confini dell’Unione europea, la sentenza rende evidente un limite intrinseco del diritto attuale in un orizzonte in cui le tecnologie ci hanno ormai abituati a ragionare in termini globali. La sentenza di ieri della Corte di Giustizia ci ricorda ancora una volta quanto le armi del diritto possano risultare spuntate rispetto al carattere transnazionale di Internet. L’identità del soggetto è frammentata e riceve una tutela necessariamente parziale perché se internet è globale, il diritto è necessariamente ancorato alle autorità statali o, nel caso europeo, comunitarie. La Corte, pur sottolineando che una deindicizzazione mondiale sarebbe idonea a conseguire pienamente l’obiettivo di protezione dell’individuo rispetto alla sua identità personale.

*Sarah Yacoubi – Privacy Consulent – Dpo e Docente Universitario Trasparenza Anticorruzione e Privacy