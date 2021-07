Diritto alla Salute: Usb Calabria proclama per il 22 luglio lo Sciopero regionale del settore pubblico della Sanità

L’Usb Calabria pubblico impiego indice per giovedì 22 luglio (10.30 presso la Cittadella regionale) lo Sciopero regionale del settore pubblico della Sanità, non soltanto per la tutela dei diritti di lavoratrici e lavoratori, ma – come si legge in una nota – per rivendicare un diritto alla salute e alle cure per tutte/i le/gli abitanti della nostra regione.

Uno sciopero che vuole la proroga immediata per quei 1500 ‘eroi/angeli/santi’, come sono stati definiti da politici, dirigenti e amministrazioni i medici, infermieri, operatori – al lavoro durante l’emergenza pandemica, a cui il contratto di lavoro scade a fine Luglio.



È uno sciopero per i diritti di lavoratrici e lavoratori ma anche contro.

Contro la classe politica dirigenziale, i tecnici e l’amministrazione regionale.

Contro ‘ndrangheta e massoneria che sulle spalle della cittadinanza hanno sempre mangiato, lucrando dall’accreditamento delle strutture private e esternalizzando servizi.

Contro la migrazione sanitaria, sia delle figure professionali che delle/dei pazienti.

È uno sciopero per chiedere che i finanziamenti europei erogati per la Calabria siano spesi per migliorare la rete e le strutture sanitarie pubbliche su tutto il territorio regionale”.

“Perché se questi fondi non vengono destinati concretamente al finanziamento della salute pubblica, non potranno essere assunte o stabilizzate – è il ragionamento dell’organizzazione sindacale – nuove lavoratrici e lavoratori, medici, infermieri, Oss. Le liste d’attesa da sempre chilometriche, quadruplicate in tempo di pandemia, saranno ingestibili; non potranno essere riaperti i presidi e le strutture ospedaliere chiuse (18 negli 11 anni di commissariamento) e non si potrà in alcun modo sostenere e implementare la medicina territoriale, condannando di fatto le/i calabresi a subire una sanità che non rispetta i LEA, che abbassa la prospettiva di vita media e che costringe alla fuga le e i pazienti.

Invitiamo tutte/i le/i calabresi a scendere in piazza perché la tutela del diritto alla salute è inscindibile dalla tutela del diritto dei quelle persone che nella sanità ci lavorano.

Scendiamo in piazza per:

La proroga dei contratti delle 1500 lavoratrici e lavoratori sanitari dell’emergenza Covid;

Un piano di stabilizzazione e la conversione dei contratti co.co.co in contratti veri, che tutelino chi lavora.

Nuove assunzioni; la riapertura di ospedali e strutture chiuse; l’aumento dei posti letto in tutta la regione; il rafforzamento della medicina territoriale; l’internalizzazione di tutte le cooperative che si occupano di servizi sanitari e ospedalieri; il ripristino dell’indennità per i medici di continuità assistenziale-emergenziale; aumento dei finanziamenti per la rete di emergenza/urgenza”.