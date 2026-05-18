“Dire basta si può”: al Salone del Libro di Torino la voce di Giusy Pino contro la violenza di genere

Per il secondo anno consecutivo, Giusy Pino ha preso parte al Salone Internazionale del Libro di Torino, portando al centro dell’attenzione uno dei temi più urgenti e dolorosi del nostro tempo: la violenza di genere. L’autrice ha infatti presentato i volumi “La violenza non nasce mai all’improvviso. Riconoscerla, raccontarla, contrastarla” e “Dire basta si può”, pubblicati da Polyedra e impreziositi dalle suggestive illustrazioni dell’artista Iole D’Agostino.

Avvocata cassazionista, presidente regionale dell’associazione “Moica”, già coordinatrice dell’Osservatorio sulla violenza di genere per la Regione Calabria ed ex assessore alle Politiche sociali del Comune di Catanzaro, Giusy Pino da anni porta avanti un impegno concreto nella tutela dei diritti e nella lotta contro ogni forma di abuso e discriminazione.

I due libri rappresentano non soltanto opere editoriali, ma veri strumenti di consapevolezza e cambiamento sociale. In particolare, “Dire basta si può” si rivolge ai giovani, con un linguaggio diretto e vicino alle nuove generazioni, affinché imparino a riconoscere relazioni tossiche, segnali di controllo e dinamiche di violenza spesso sottovalutate. Un invito al coraggio, alla libertà e alla consapevolezza, perché educare i ragazzi e le ragazze al rispetto significa costruire una società migliore.

“La violenza non nasce mai all’improvviso” affronta invece il tema della violenza di genere in tutte le sue sfaccettature, sottolineando quanto sia fondamentale saper cogliere i primi segnali, rompere il silenzio e creare una rete di ascolto e protezione.

La partecipazione al Salone del Libro di Torino ha rappresentato un momento intenso e carico di emozione, in cui cultura, arte e impegno civile si sono intrecciati per dare voce a chi troppo spesso resta invisibile. Attraverso la scrittura e il confronto pubblico, Giusy Pino continua a trasformare l’esperienza professionale e umana in testimonianza, sensibilizzazione e speranza.

Un messaggio forte, rivolto soprattutto alle nuove generazioni: dire basta alla violenza si può, e il cambiamento nasce sempre dalla conoscenza, dal dialogo e dal coraggio di non voltarsi dall’altra parte.