Dipendente percettrice di reddito di cittadinanza e apparecchi elettronici non consentiti: segnalazione all’Ispettorato del Lavoro e 30000 euro di sanzione

Continuano senza soluzione di continuità le mirate attività di controllo della Squadra Amministrativa della Questura di Crotone. Nella giornata di ieri, personale della Divisione P.A.S.I, nell’ambito di specifici servizi disposti dal questore, Massimo Gambino, ha effettuato controlli amministrativi nella provincia di Crotone e, all’esito di uno di questi ultimi, il titolare di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande di Isola di Capo Rizzuto è stato sanzionato.

L’esercizio in questione veniva condotto da una dipendente che non solo risultava essere non regolarmente assunta, ma anche percettrice di reddito di cittadinanza; per la posizione della donna, seguirà apposita segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Successivamente, dopo aver proceduto alla verifica delle autorizzazioni amministrative, durante il controllo è stata riscontrata la presenza all’interno dell’attività di 3 totem destinati al gioco non rispondenti alle caratteristiche di legge.

A carico del titolare dell’attività veniva quindi elevata la relativa sanzione amministrativa di 30.000 euro in misura ridotta.

Inoltre, i tre apparecchi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.