Dinami, volontari ripuliscono il cimitero. Di Bella: “Un dovere morale per rispetto di chi non c’è più e di noi stessi” [FOTO]

“Ringrazio tutti i cittadini che, con grande generosità e senso civico, hanno collaborato nella giornata della festa della mamma alla pulizia del cimitero. Fra loro, c’erano diversi percettori di reddito di cittadinanza che hanno svolto, con dedizione e spirito di collaborazione, questo intervento nell’interesse di tutta la comunità”.

L’ex vicesindaco ed esponente sindacale Nino Di Bella tira le somme dell’iniziativa organizzata e manifesta soddisfazione sia per “la spontanea adesione di tante persone che hanno dimostrato di avere a cuore la cura dei luoghi della memoria” sia per “l’importante lavoro compiuto”. “Abbiamo provveduto a tagliare l’erba alta – precisa Di Bella – raccogliendola poi in appositi e sacchi e a eliminare i rifiuti. Lo abbiamo ritenuto necessario per rispetto delle persone che non ci sono più e di noi stessi. Riteniamo che sia un dovere morale a cui non ci si può sottrarre. Il decoro – conclude – è fondamentale e tutti, a partire da chi gestisce la cosa pubblica, dovrebbe tenerlo bene a mente”.